Továbbra is dúl a szerelem közöttük.

Első barátnőjével közös Instagram-posztjával lepte meg a rajongóit Lily-Rose Depp. A színésznő a jelek szerint nem kifejezetten búslakodik legutóbbi munkája, Az Idol elkaszálása miatt, helyette cseppet sem szokványos, ám annál merészebb fotókat mutatott magáról és szerelméről, a rapper-énekesnő 070 Shake-ről.

A két fiatal közel egy éve alkot egy párt, kapcsolatukról először maga Depp számolt be, egy májusban közzétett, csókolózós Instagram-sztorival. Ezt követően több, 24 óráig elérhető történetet is megosztott az egyébként pár hete a Szigeten is koncertet adó Danielle Balbuenával, nemrég pedig egy boltban látták romantikázni őket.

„Én és a jóképű hercegem” – írta a színésznő a friss fotókhoz. Bejegyzését már több mint egymillióan kedvelték, köztük The Weeknd is.