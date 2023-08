Egy szemfüles rajongója szúrta ki őket vacsorázás közben.

Bár a Celebrandi során végül nem talált szerelemre Lukács Miklós, a tévés nem adja fel, tovább ismerkedik a forgatások végeztével is. Ezt erősítette meg a Blikk egyik olvasója, aki nemrég egy olasz étteremben futott bele Peller Anna exférjébe.

A férfi partnere nem más volt, mint Mártoni Edina fenékszépségverseny-győztes, de máshonnan is ismerős lehet a neve: megfordult már a Séfek Séfe, az RTL-es Vigyél el! és a Házasodna a gazda című műsorokban is, sőt a lap úgy tudja, ősszel is képernyőn lesz, az egyik kereskedelmi csatorna már jól bejáratott formátumának új évadában.

A szemtanú szerint jól érezték magukat Lukácsék a vacsora alatt, az apró jelekből pedig látszott, több van köztük barátságnál. Nos, ez akkor valóban így lehetett, mostanra azonban kihűlt a dolog – erről maga a műsorvezető mesélt.

„Három vagy négy hete valóban ott vacsoráztunk, ahol az olvasó említette. Az Instagramon kezdtünk el ismerkedni, amit néhány találkozó követett. A randijaink során azonban hamar rájöttem, hogy nem egyeznek az elképzeléseink. Őt szerintem jobban érdekelte az általam várható szereplés, mint én magam. Tudom, hogy több műsorban is szerencsét próbált már, és más ismert férfiakkal is próbált ismerkedni. Azóta is írogat nekem, de én nem szeretnék tőle semmit” – jelentette ki a férfi, hozzátéve: ennek ellenére továbbra is ismerkedik, társkeresőre is regisztrált, és reméli, hogy hamarosan rátalál a párjára.