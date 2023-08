Legújabb filmjének bemutatójára érkezett a színész.

Fotó: Franco Origlia / Getty Images Hungary

A Gucci-ház és Az utolsó párbaj sztárja, Adam Driver a minap érkezett meg Ferrari című filmjének sajtóeseményére a 2023-as Velencei Nemzetközi Filmfesztiválra. A filmbemutatón csatlakozott hozzá Michael Mann rendező, valamint színésztársai, Daniela Piperno és Patrick Dempsey is.

Megjelenése során Driver ezúttal nem finomkodott: kemény kritikával illette a Netflix és az Amazon streamingplatformokat, amiért nem hajlandóak teljesíteni a hollywoodi színész- és írósztrájk követeléseit. Elmondása szerint érthetetlen számára, hogy ha a kisebb forgalmazó cégek és stúdiók képesek a kompromisszumra, akkor a streamingóriások miért zárkóznak el a tárgyalásoktól.

A 39 éves színészről egyébként év elején az is kiderült, hogy feleségével, Joanne Tuckerrel ismét szülői örömök elé néznek. A gyermekáldás hírét a Page Six bulvárlap szúrta ki, amikor a filmszár kedvese hatalmas pocakkal szállt ki az autójukból. Első gyerekük 2016-ban született, de erről is csak két év múlva értesült sajtó, a kisfiú nevét pedig mind a mai napig homály fedi.