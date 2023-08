Megunta, hogy mindig ő a jófiú.

Egy rövid, ám annál átfogóbb interjút készített az Elle Magazin új címlaplányukkal, Zendayával. A színésznő a hét perces videóban mesélt többek közt első és kedvenc forgatási emlékeiről, szakmai terveiről és arról is, milyen szerep-álma van jelenleg. Az Eufória sztárja bevallotta, már nagyon vágyik arra, hogy egyszer végre ő lehessen az antagtonista.

„Szeretnék végre ízelítőt kapni a szupergonosz-hangulatból, akármit is tudok ezzel most bevonzani! Nem feltétlenül kell szuperhősős értelemben, akár csak érzelmileg is. Úgy érzem általában én vagyok a jófiú, szóval szeretném eljátszani a rosszat” – mesélte Zendaya, akit következő filmjeiben, a Kihívókban és a Dűne 2.-ben is szintén hősnőként láthatunk majd.