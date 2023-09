Először a kondi-szoli, csak aztán jöhetett a suli.

Hivatalosan is megkezdődött ma reggel a tanév, becsöngettek megannyi általános- és középiskolában. Ennek apropójából Pumped Gabo nosztalgikus hangulatba került, és gimnazista korában készült fotókat osztott meg magáról Instagram oldalán.

Nem okozott csalódást követőinek, hiszen már a tanteremben sem rejtegette kidolgozott felsőtestét, sőt azt is felidézte, hogy telt egy sulis napja tiniként:

„1-2. óra kondi 3. óra szoli, 4. órára talán beérünk, utolsó padba be, kint is a tippmix újság, robban a szendvics anya csomagolta, aztán átbeszéljük mi volt a csütörtöki Jersey Shoreban csókolom tanárnő szeptember 1.” – írta a DJ, aki illusztrálásképp még egy képet is beillesztett a híres-hírhedt MTV-s valóságshow-ból.