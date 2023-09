Sokak számára úgy tűnhet, mintha még csak tegnap mutatták volna be a Modern család című szitkomot, de a valóság ennél jóval letaglózobb: idén szeptemberben 14 éve, hogy debütált a sorozat első része.

Az idő múlása leginkább a széria gyereksztárjain látszik meg, az internet jelenleg épp azon van ledöbbenve, hogy megnőtt a Luke Dunphyt alakító Nolan Gould. A göndör fürtös kisfiúból mára kész férfi lett, aki a jövő hónapban ünnepli 25. születésnapját, és friss fotóit látva alaposan ki is pattintotta magát. Nem is olyan meglepő hát, hogy most ő szolgáltatja a rajongók első számú témáját, többen nem is tudják feldolgozni, mikor lett ilyen sármos Phil és Claire legkisebb gyermekének megformálója.

„Ez az ember mindig jól nézett ki, ti csak most jöttök rá?” – írta egy hozzászóló, míg más arra hívta fel a figyelmet, ne ragadjanak le Gould külsejénél, a srác ugyanis kiemelkedően magas IQ-szinttel is rendelkezik, azaz Mensa-tag mindezek mellett.