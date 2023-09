Nincs bocsánat a rapper tettére.

Remélhetőleg emlékezetes volt Kanye West és Bianca Censori számára a múlt heti vízi taxizásuk Velencében, a jövőben ugyanis erre már nem lesz lehetőségük. Az olasz cég egy életre kitiltotta járműveiről a rappert és feleségét, miután West letolt nadrággal, fenekét mutogatva utazott rajta keresztül a városon.

A felháborító akcióról több videó is készült, ezek értek el most a Venezia Turismo Motoscafihoz. Közleményükben kiemelték, a hajó elöl álló kapitánya a kormányzással volt elfoglalva, így nem is látta a jelenetet, ráadásul kísérőjük, egy eddig ismeretlen hölgy is takarta a hátul utazó, alulról pucér zenészt.

„Ha ez megtörtént volna, [a kapitány] azonnal kiszállt volna, és jelentette volna a törvényszegőket az illetékes hatóságoknak. Teljesen elhatárolódunk az ilyesfajta cselekedetektől és viselkedéstől. Mr. Westet és feleségét már biztosan nem látjuk szívesen társaságunk hajóin” – nyilatkozta az olasz társaság.

Nem ez az első eset, hogy Westék bajba keverednek Olaszországban: nemrég Censorit akarták kollektíve megbírságoltatni, a nő ugyanis egy nejlonharisnya-anyagú, teljesen áttetsző kezeslábasban mászkált.