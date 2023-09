Két évvel ezelőtt visszavett a rocker életmódból.

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, Vastag Csaba és szerelme, Domján Evelin néhány hónapja titokban örök hűséget fogadtak egymásnak. A fáradhatatlan előadó most az új dala kapcsán nyilatkozott a Borsnak, ahol elárulta, már korántsem jellemző rá az a tempójú vadulás, mint egykor a bulis időszakában. Zenekarával ugyan továbbra is ontják magukból a slágereket, de most már inkább csak kellemes nosztalgiával emlékezik vissza a hajnalba nyúló éjszakákra.

14 éves koromtól egészen addig, amíg meg nem ismertem Evelint, szinte folyamatosan buliztam. A rockzenének esszenciális része a bulizás. Mindig is zenekarjaim voltak, együtt lógtunk: a közös bandázásokat, a házi bulikat szerettük, esetleg koncertre mentünk. (...) Megismertem a feleségem, és már cseppet sem vágyom a bulizásra, inkább a minőségi közös időre

– árulta el az énekes, hozzátéve: korábban is voltak nála időszakok, amikor jobban tendált az egészséges életmód felé.

„Kertes házban nőttem fel, mindig volt saját kertben termett zöldség, gyümölcs, most a feleségemmel a saját otthonunkban is törekszünk erre. Mióta Evelin az életem része, azóta sokkal inkább alább adtam a bulizásból”.

A szerelmesek tavasszal kötötték össze az életüket, de gyakorlatilag már előtte is házastársként tekintettek egymásra:

Nem volt furcsa megszoknom, hogy a páromat feleségemnek szólítsam, ugyanis már az esküvő előtt is így hivatkoztam rá. Ez az egyik kedvenc szavam

– mondta.