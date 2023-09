Továbbra is nagy a szerelem.

Shane Tusup örömmel számolt be nemrég arról, hogy új területen próbálta ki magát. A sztáredző ugyanis az üzleti életben is meg akarja vetni a lábát, ahol első sikere már megvolt: két hónapja saját ginmárkájával nyerte el az első helyet a Global Gin Masters nemzetközi versenyen London Dry kategóriában, illetve második lett az Ultra Prémium kategóriában.

Fitneszmodell kedvesével, Nagy Viktória Zoéval való kapcsolata is szintet lépett, ugyanis megismerkedésük óta először vendégeskedtek közösen egy tévéműsorban. Most Instagramon jelentkeztek be a szerelmesek Balatonfüredről, ahol egy hajó fedélzetén állnak mögöttük a naplementével. Íme: