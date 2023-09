Mindig is bevállalós volt.

Fotó: Axelle/Bauer-Griffin / Getty Images Hungary

Egy nem mindennapi ruhakölteménnyel keltett nagy feltűnést Rita Ora a minap. Az énekesnő a Velencei Filmfesztivál gálaeseményére, az amfAR gálára volt hivatalos, melynek bevételével az AIDS orvosi kutatásait támogatják. Egy rövidebb koncertet is adott: a legnépszerűbb dalait énekelte el, köztük az I Will Never Let You Down, Praising You és Let You Love Me című slágereket, mégsem csak előadásával hívta fel magára a figyelmet.

A popsztár egy különleges szabású fehér ruhában lépett a színpadra, amely mutatott is a testéből valamit, meg nem is: az előke- és palástszerű ruha a dekoltázsát ugyan takarta, a kockahasát azonban félig-meddig kiemelte.