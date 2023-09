Az iskolakezdés előtt még tettek egy látogatást Spanyolországban lányával.

Erdélyi Mónika 15 éves lányával, Mollival nemrég tért vissza a Barcelonában tett nyaralásukról, amelyet hosszas tervezés előzött meg a műsorvezető részéről. Az egykori tévés a katalán városban szerzett tapasztalatairól a Mokka vendégeként számolt be.

– mondta Erdélyi, aki egyébként mostanra lányára bízza a repülőjegyek vételét és a szállásfoglalást, mivel sokkal figyelmesebbnek tartja ilyen tekintetben magánál.

A műsorvezető egyébként már hat éve készít tartalmakat a YouTube-csatornájára, amikben Molli is szokott szerepelni, bár a szereplést soha nem erőltette rá, ő dönti el, hogy benne szeretne-e lenni a videókban.

Most gátlásos kamasz korszakában van, nem szabad erőltetni. Amikor kicsi volt, akkor annyira élvezte a szereplést, de eljön az időszak, amikor nem. Molli igazi celebgyerek, hál' Istennek, ezeket a komment dolgokat is elég jól tudja kezelni. Én még most is képes vagyok kifeküdni egy kommenten, pedig már hatszáz éve vagyok a szakmában, és olyankor ő vigasztal, hogy »anya, ne figyelj oda!«. Ő az én kis pszichológusom, tényleg