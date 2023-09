Az énekesnő mostanra mintha elvesztette volna kapcsolatát a realitással.

Mint egykor sokan mások, úgy Zimány Linda is hatalmas rajongója volt a 2000-es évek egyik legnagyobb ikonjának Britney Spearsnek. Később viszont, ahogy a több tinisztárt, úgy Britneyt is elérte a népszerűség átka, ami aggasztó mentális problémákat eredményezett nála. Az énekesnő beszámíthatatlan viselkedése miatt 2008-ban édesapja, Jamie Spears gyámsága alá került, és a szőkeség által fogságnak nevezett időszaknak csak 2021-ben lett vége, amikor a bíróság úgy határozott, kikerülhet a gyámság alól. A Bors most megkérdezte Zimány Lindát, hogyan vélekedik manapság az egykori példaképéről.

Abszolút követem őt és bevallom, néha nagyon szomorú vagyok, amikor látom egy-egy posztját. Hatalmas idolom volt, hiszen mégiscsak az ő zenéin nőttem fel, ráadásul a karrierem is úgy indult, hogy hozzá hasonlítottak. Tényleg úgy van, ahogy mondod, ha ő nincs, talán ma nem ezt az életet élem, talán sosem kerültem volna a reflektorfénybe

– kezdte a lapnak a modell-üzletasszony, aki most már csak abban bízik, hogy Britney Spears boldog és elégedett jelenlegi életével.

„Furcsa ma látni őt például az Instagramon, amint mondjuk alig ruhában, vagy éppen fedetlen mellekkel táncol, vagy lovagol. Olyankor nyelek egyet és kicsit azt érzem, hogy összetörik a gyermekkoromban idealizált kép, ami bennem élt róla olyan sok éven át.

Csak abban bízom, hogy ő egyébként jól van és jól érzi magát úgy, ahogyan él és viselkedik. Ha mindazzal, amit mutat magáról, önmagát tudja adni, akkor végül is nekem rendben van. A lényeg tényleg az önazonosság és én nem ítélkezem sem felette, sem más felett, hiszen nem járok a cipőjében. Ráadásul pontosan tudom milyen az, ha ismeretlenül megítélnek

– fejtette ki véleményét Zimány Linda.