Kimondta a boldogító igent a skót DJ.

Összeházasodott Calvin Harris és kedvese, Vick Hope! A 39 éves skót DJ az észak-angliai Nortumberlandban, egy kültéri esküvőn kötötte össze életét nigériai származású szerelmével, ahová rengeteg sztárvendég is hivatalos volt.

A ceremóniát követően a meghívottak egy Glastonbury fesztivál-tematikájú lagzin buliztak tovább, a The Sun információi szerint még gyorsétterem-bódékat is telepítettek a helyszínre, ahol pizzát és hamburgert is lehetett fogyasztani, illetve tradicionális afrikai fogásokat. Természetesen a szállások is illeszkedtek a tematikába, luxus-sátrakban töltötte az éjszakát a násznép. Az ünnepséget tűzijáték zárta.

„Calvin és Vick esküvője egy olyan nap volt, amelyet egyik vendégük sem fog soha elfelejteni” – idézte a lap a forrásukat, míg egy másik résztvevő így fogalmazott:

„Egy pillanatra sem hagyták abba a mosolygást. Tisztán látszott, Calvin és Vick őrülten szerelmesek, valóban gyönyörű nap volt!”