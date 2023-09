Megsérült, de igyekszik leplezni.

Bekötött kézzel jelent meg egy nyilvános eseményen a minap, ezért aggódnak most rajongói Katalin walesi hercegnéért. A brit trónörökös, Vilmos walesi herceg feleségéről több felvétel is készült, amint a The Forward Trust nevű alapítvány képviseletében egy börtönbe látogatott, ahol a szervezettel a káros szenvedélyekről való leszokásban igyekeznek segíteni a fogvatartottakat. Bár próbálta takargatni, nem mindig járt sikerrel: Wales hercegnéjének jobb kezén a középső és a mutatóujjat is kötés fedi.

A People szerint a brit királyi család tagját traumbulinozás közben érte egy kisebb baleset. A gyerekeivel, a 10 éves Györggyel, a 8 éves Saroltával és az 5 éves Lajossal ugrándozott, amikor feltehetően rosszul esett. A lap szerint a hercegné a gyorsabb gyógyulás érdekében tehette fel a kötszereket, hiszen a legtöbb hobbiját kézzel végzi, például a kertészkedést, főzést, de méhészkedni is szokott.