Kinézetre már meggyőző az üzletember.

A TV2 szeptember elején egy sajtótájékoztató keretében jelentette be, kiknek szurkolhatnak a tévénézők a Dancing with The Stars következő, negyedik évadában. Mint kiderült, sokak örömére Szabó András Csuti is megméretteti magát a népszerű táncos műsorban Tóth Katica oldalán, akivel egy friss Insta-bejegyzés tanúsága szerint már neki is álltak a próbáknak. Az üzletember a táncterem óriási tükre előtt látható a fotón, ahogy éppen egy lábmunkát még kevésbé igénylő pózt gyakorol.

Stílus!

– írja posztjában Csuti, utalva ezzel az igazán egyedinek mondható megjelenésére.