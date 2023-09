Szerinte kislánya az ő személyiségét örökölte, előre fél, milyen összetűzéseik lesznek a jövőben.

Július közepén négyfősre bővült Dér Heni családja: megszületett férjével, Bakos Gergővel közös második gyermeke. Az énekesnő most először, a BEST magazin címlapján mutatta meg kislánya arcát, de a szülés kalandos történetét is felidézte a lapnak. Mint mesélte, épp tésztát gyúrt és lángost sütött otthon, amikor megindult a szülés.

Éreztem, hogy egyre jobban görcsöl a hasam, de abban egyáltalán nem voltam biztos, hogy ezek már a fájások. Azért elmentem lezuhanyozni, összekészülődni, de még előtte felhívtam a férjem, jöjjön haza, mert lehet, itt az idő. Így is lett.

A kismama szerint a lángossütés valószínű nem tetszett a Blanka névre keresztelt kicsinek, ugyanis hiába hordta egy héttel túl, ezután nagyon felgyorsultak az események. A kórház felé tartva, a kocsiban ülve már négy-öt perces fájásai voltak, rendőri felvezetéssel siettek a klinikára. Megérkezésük után saját lábán sétált fel a szobájukba, majd negyedórával később kezükben tarthatták lányukat. Emiatt Dér rendkívül szerencsésnek érzi magát.

„Felfoghatatlan érzés volt. Egyszer csak ott volt velünk Blanka. Annyira felhőtlenül boldogok voltunk, de közben meg azt kérdezgettük, hogy történhetett ilyen gyorsan mindez. Nem kellett órákig vajúdnom, sőt arra sem volt idő, hogy felfogjam az egészet.”

A két hónapos pici külsőre szerinte édesapja, belsőre viszont inkább az ő vonásait örökölte.

„Blanka igazi kis nyurga modellalkat, ebben majdnem teljesen az ellentétem. Viszont a személyisége, na az tagadhatatlanul az enyém… Pont olyan akaratos és makacs, mint én. Már most tudom, hogy a jövőben lesznek összetűzéseink. Olyan balhékat csap, hogy hűha!” – idézte a 24.hu az énekesnőt, aki idővel szeretne férjével egy harmadik babát is vállalni.