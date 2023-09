Már jó ideje nem látható a képernyőn.

Újra szívesen kerülne tévéképernyőre Erdélyi Mónika, aki egy friss interjúban azt is kerek-perec kimondta, hogy véleménye szerint komoly hiba őt parlagon hagyni. A kilenc évig futó Mónika show című talkshow háziasszonyának hiányzik a tévézés – jelenleg a kislányával, Mollival közös YouTube-csatornáját építi –, de reméli, a jövőben dolgozhat még műsorvezetőként.

Ennek így kellett lennie, és az univerzális energia, vagy nevezzük bárminek, azt gondolta, hogy így lesz jó: hogy most tévéztél, tök klassz, mindenki ismer, most próbálj ki valami mást is, mert olyan színes a világ, annyira sok mindennel lehet foglalkozni. Továbbra is azt mondom, hogy nagyon szeretek tévézni, és azt gondolom, engem parlagon hagyni komoly hiba, de megváltozhat ez még a jövőben. Én azt gondolom, engem beszéltetni kell, mert szerintem tök jó dumám van és ezt kár kihagyni