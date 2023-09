Csak közben nevet váltott.

Ismerős arc tűnt fel a SuperTV2 Power of Love című műsorában, legalábbis a társkereső-realityk nézőinek biztos az lehet Imre, hiszen mindössze egy hónappal ezelőtt még az RTL Celebrandi műsorában volt látható. A 38 éves férfi akkor Ibrahimként mutatkozott be, és Schumacher Vandával került közelebbi kapcsolatba – olyannyira, hogy még egy csók is elcsattant közöttük.

Végül a szerelmi háromszögbe keveredett VV-műsorvezető nem Ibrahimot, hanem Abát válaszotta. A hoppon maradt férfi a jelek szerint nem búslakodott sokat, a konkurens csatorna nemrég indult beköltözős show-ban is szerencsét próbál, hátha Schumacher után valaki másnak el tudja majd csavarni a fejét. Jelenlegi kiszemeltje egy 23 éves hölgy, Cintia, akivel remekül sikerült az első randijuk:

(via Kiskegyed)