Élete legjobb döntésének tartja egy brit házaspár, hogy idén év elején mindenüket eladták annak érdekében, hogy három közös gyermekükkel bejárhassák a világot. Chris és Tamira Hutchinson, akik januárban az angliai Corby településen található otthonukat is pénzzé tették, májusban indultak útnak a 9 éves Oliviával, a 7 éves Scarlett-tel és a 3 éves Bellával, első úti céljuk Thaiföld volt, amit egyáltalán nem bántak meg.

A férfi, aki korábban személyi edzőként és videósként dolgozott, arra vágyott, hogy minőségi időt tudjon szenteli a családjának.

Az élet nagyon stresszes volt. Végigdolgoztam a hétköznapokat, aztán amikor elérkezett a hétvége, semmit nem tudtunk csinálni, mert nem volt elég pénzünk. Minden megtakarításunk elment, hiszen hirtelen minden olyan drága lett. […] Az utazások miatt már nem vagyunk annyira stresszesek, sokkal jobban alszunk, a családunk boldogabb lett

– magyarázta a Mirror című brit napilap riportjában

Hutchinson, aki azt is elárulta, hogy nagy kalandjuk előtt havonta átlagosan 3 ezer fontot (1,3 millió forintot) költöttek a legszükségesebb dolgokra, így élelmiszerre, számlákra, üzemanyagra, de a jelzáloghitelt is fizették. Ezzel szemben most, hogy utazgatnak, sokat tudnak spórolni: szállásuk általában 30 font (13 ezer forint) éjszakánként, ételre pedig napi 40 fontot (17 ezer forintot) költenek. Állításuk szerint azzal, hogy visszafogták a költekezést, havi 1800-2000 fontot (800-890 ezer forintot) tesznek félre.