Kinyilvánította véleményét a 7 éves Saint.

Kim Kardashian a több mint két évtizedes médiaszereplése alatt már biztosan megtanulta, hogyan is érdemes a lesifotósok előtt viselkednie, már ha az a cél, hogy a legjobb arcát mutassa a nyilvánosságnak. A valóságshow-hős 7 éves gyermeke, Saint viszont úgy tűnik, még nem sajátította el a celeblét ezen leckéjét, legalábbis a TMZ által közzétett felvételből ez derül ki.

A videón az látható, ahogy Kardashian és gyermekei testőri kísérettel egy Los Angeles-i burgerezőbe sétálnak be Saint kosárlabda edzése után. Amikor az egész csapat a főbejárat felé tart, Kardashian fia tudatja a fotósokkal, mit is gondol a jelenlétükről, és látványosan bemutat nekik középső ujjával. Édesanyja nem is valószínű, hogy észrevette a fiatal szemtelenkedését, ahogy egyszerűen betessékel mindenkit az étterembe. Az viszont biztos, hogy gyerek habitusa inkább az apjára, azaz Kanye Westre ütött, ha botrányos megnyilvánulásról van szó.

A megosztó felvételt alább tekintheti meg: