A Concerto Budapest Symphony Orchestra 2023. szeptember 19-én Írországban lépett fel, és erről plakát is tanúskodik Dublin utcáin. A plakáton – amelyet egy olvasónk küldött be – az látható, hogy a zenekar Keller András vezényletével és Pierre-Laurent Aimard francia zongoraművész közreműködésével adott koncertet a Nemzeti Hangversenyteremben. Egy idézet is olvasható rajta a The Times-ból: „This Hungarian orchestra is seriously good”, vagyis „Komolyan jó ez a magyar zenekar”.

Szeptember 12-17. között Pierre-Laurent Aimard zongoraszólójával hat helyszínen, három különböző programmal jelenik meg a zenekar az Egyesült Királyság és Írország legpatinásabb koncerttermeiben, Croydon, Guildford, London, Cheltenham, Edinburgh és Dublin városában. A zenekar honlapja szerint Keller András kiemelkedő jelentőségűnek tartja a turnét, amelyen Bartók, Liszt, Rachmaninov, Csajkovszkij, Beethoven és Mozart műveit szólaltatják meg.

Keller András, a Concerto Budapest zenekar-igazgatója az utóbbi időbe azért került gyakrabban a hírekbe, mert – ötödmagával – megpályázta a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektori posztját. A pályáztatási folyamat végén az új rektor november 1-jén váltja a Zeneakadémia élén Vigh Andreát.