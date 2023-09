Most is ragyogóan nézett ki.

Gelencsér Tímea rövidesen immár harmadik alkalommal tűnik majd fel a Dancing with The Stars online háttérműsornak házigazdájaként. A műsorvezető az utóbbi időszakban elképesztően sok projektben vesz részt, ugyanakkor továbbra is folytatja a felsőfokú tanulmányait kommunikáció és média szakon, melynek 3. félévét tudhatja maga mögött. Időközben a szerelem is rátalált, üzletember barátjával idén április elején vállalták fel kapcsolatukat, a májusban tartott ELLE Awardson pedig együtt is mutatkoztak.

A 2016-os Miss World Hungary győztese most egyenesen a milánói divathétről jelentkezett követőinek az Instagram-oldalán. Mint az posztjából kiderül, meghívásra érkezett az olasz nagyvárosba egy divatmárka nagyköveteként. A vörös szőnyeges eseményen Gelencsér éjsötét ruhakölteményben pózolt, amelyről természetesen fotósorozat is készült. Íme: