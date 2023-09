Így néz ki belülről az énekesnő otthona.

Betekintést engedett otthonába Pásztor Anna. Az Anna and the Barbies énekesnője a Viasat3 Adom a napom című műsorának forgatásán engedte be otthonába a kamerákat: a videó tanúsága szerint egy 30 négyzetméteres faházban lakik, méghozzá egy erdő szélén.

Az énekesnő a nézőknek a kis konyháját, pontosabban a rengeteg különlegességet tartalmazó konyhaszekrényét is megmutatta. A magát „őrülten gourmet”-nak valló hírességnek, aki a MasterChef VIP című műsorban való szereplése után egy egyéves nemzetközi séfképző tanfolyamot is elvégzett, rengeteg titkos fűszere és olaja van.

Itt tulajdonképpen össze tudok ütni akármit is, hihetetlen fűszermennyiséggel rendelkezem, és eljön majd ennek is az ideje

– mondta a Blikk által kiszúrt videóban az énekesnő, aki az 50 éves bonszajfáját is büszkén mutatta meg.