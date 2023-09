Lebuktak.

A Séfek séfe című reality-főzőműsor tegnap esti adását többek között az tette érdekessé, hogy néhány versenyző egy kis extra nehezítést is kapott a főzéshez: volt, akinek fülhallgatót kellett viselnie, hogy ne hallhassa, mit beszélnek a csapattársai, mást pedig azzal tiltottak el egy időre a beszédtől, hogy bekötötték a száját. Utóbbi nehezítést kapta a fekete csapat egyik tagja, Szilvi is, akinek séfjük, Krausz Gábor udvarolt is egy kicsit.

Szívem, állj ide, úgy! És úgy gyúrjad! Figyelj, csak azért, mert innen sokkal szebb vagy

– bókolt Krausz, akinek versenyzője reagált is, holott nem lett volna szabad. Szilvi ezt konstatálva a szájához kapott, a szabályszegés miatt pedig a műsorvezető, Ördög Nóra arra kérte, hogy öt percre álljon ki a főzésből.

A fekete csapat séfje természetesen vállalta a következményeket.

Az én hibám volt, mert udvaroltam

– vallotta be Krausz, majd meg is ölelgette Szilvit, aki csak annyit mondott: „Sajnos lebuktunk.”