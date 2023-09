Nem túl megszokott külső.

Hailey Bieber újabb extravagáns külsőt villantott, és bár tőle ugyan eddig is megszokott volt, hogy merészebb darabokat viseljen, erre azért nem számítottunk. Ezúttal világhírű férje, Justin Bieber osztott meg róla az Instagramon egy képet, melyen hupikék színű hajjal látható, ahogy éppen magáról csinál egy szelfit.

A házaspár egyébként nemrégiben New Yorkban járt a modell új sminktermékeinek bemutatóján, ahol a kanadai popsztárnak sikerült meglepő viseletet magára öltenie. Ami viszont ruházatánál is furcsább lehetett a járókelőknek, hogy egy bérelhető kerékpáron járta be a nyüzsgő város utcáit, amíg kedvesére várt.