Töretlen a műsorvezető és kedvese között a harmónia.

Több mint tizenhat éve már annak, hogy Rákóczi Ferenc és kedvese, Judith boldog párkapcsolatban élnek, azóta két gyerekük született, de továbbra sem érzik fontosnak, hogy a szerelmüket papírral is megpecsételjék. A Mutasd a hangod! című műsor segítője többek közt arról nyilatkozott a hot! magazinnak, végleg elengedték-e párjával, hogy egybekeljenek.

Még nincs lezárva ez az ügy, szóval még bármi lehet belőle. Nem tervezzük, de nem is mondjuk azt, hogy semmiképp sem szeretnénk házasodni. Az öröklés kérdése azonban érdekes; én vetettem fel, hogy valamit csak kellene írni, mert az nem elég, hogy 16 éve együtt élünk, és van két gyerekünk. Lehet, hogy kéne ebből valamilyen papírt csinálni

– fogalmazott Rákóczi, akinek párja hozzátette: idén már három esküvőn is jártak, és mind nagyon jó hangulatban telt. Mint mondták, nem a házasság funkciója vagy tudata érdekli őket, hanem az, hogy azokkal az emberekkel bulizhassanak együtt, akiket szeretnek és fontosnak tartanak.

Bár a menyegző továbbra is várat magára, az eljegyzésre már az első közös karácsonyuk alkalmával sor került. Rákóczi viccelődve meg is jegyezte: nem volt jobb ötlete. Kapcsolatuk viszont így is kiállta az idő próbáját, a mai napig végtelen szeretettel és tisztelettel néznek egymásra. Elmondásuk szerint az egyik titok az lehet, hogy a két gyerekük mellett sok időt szentelnek egymásnak.

Fontos, hogy ha valaki megteheti, elutazzon a párjával kettesben a gyerekek nélkül, de ha esetleg nem teheti meg, akkor is töltsenek együtt minőségi időt. A gyerek később jön, és nem a pár közé születik, hanem mellé. Nagyon odafigyelünk, hogy megmaradjunk szerelmespárnak, és ne »csak« anya-apa funkciónk legyen

– vélekedett a műsorvezető.

(via Bors)