Fotó: TV2

Nem igazán nyűgözte le az ország egyik legtehetősebb emberét a Tv2 új napi sorozata, a Kőgazdag fiatalok. A leendő Nagy Ő-ként is ismert Jákob Zoltán elárulta, csak belenézett a pénzes családból származó fiatalok mindennapjairól szóló szkripted realitybe, de köszöni, ennyi ebből elég is volt neki.

„Nos, engem zavar, ha egy szülő ilyen kirívó módon kényezteti el a gyermekét. Én egészen más utat választottam és elnézve a lányaimat és a fiamat, jó döntést hoztam. Furcsának találom, amikor nagyon fiatal emberek mutatják, hogy milyen anyagi javak felett rendelkeznek. Ők persze többnyire nem beszélnek a luxusélet mögötti teljesítményről, ami természetesen nem az övék, hanem a szüleiké, akik minden bizonnyal rengeteget dolgoznak azért, hogy megteremtsék azt az életszínvonalat, amit a gyerkőceik is élveznek” – kezdte a Ripostnak a Crystal Nails vezérigazgatója, aki szerint nyilván neki is volt olyan életszakasza, amikor a pénz, az abból vett tárgyak, ingatlanok örömet okoztak neki, most viszont inkább az útra koncentrál a cél helyett.

„Ehhez persze érni kell, vagyis át kell menni egy nagyon komoly tanulási folyamaton és ezen a Kőgazdag Fiatalok is át fognak menni, különösen akkor, ha elkezdenek a saját útjukon járni és megszerzik az első, önerőből megszerzett millióikat, netán milliárdjaikat.

Ha nem így lesz, akkor el fogja őket érni a telítődés állapota, ami komoly önértékelési zavarokhoz vezethet.

Tudom, miről beszélek, hiszen ezeken a stációkon magam is átmentem, csak éppen felnőttként és úgy, hogy minden fillérért magam dolgoztam meg” – magyarázta Jákob. Szerinte az ő lányai a műsorban látott fiatalok szöges ellentétei, sosem kértek vagy kérkedtek a családi vagyonnal, fiát pedig kifejezetten szerény emberként jellemezte.