Arról is mesélt, hogy érzi magát a szakítás után.

Fotó: RTL

Október 2-án startol a Nyerő Páros új évada az RTL-en, amelynek adásba kerülését az egyik sztárpár már nem érhette meg: Bálint Antónia és Bársony Farkas röviddel a show leforgatása után úgy döntöttek, három és fél év után külön utakon folytatják tovább.

A műsorvezető a Fókusznak adott interjút, ahol kifejtette, nem kifejezetten szomorkodik a történtek miatt:

„Ha véget ér valami, ami nem jó, akkor azt gondolom, hogy annak örülni kell. És én tudok örülni, mert pozitív vagyok” – mesélte az egykori szépségkirálynő, hozzátéve: már egy ideje lehetett számítani arra, hogy ez a sors vár rá és az üzletemberre.

„Hogyha egy kapcsolat eljut oda, hogy nem annyira jó már, és talán több a negatívum, mint a jó dolog benne, akkor megfogalmazódik az, hogy legyen most már nemsokára vége, mert egy életünk van, és inkább érezzük magunkat nagyon jól. Ha számítasz valamire, akkor az nem ér talán annyira fájdalmasan, és mivel én ezt tudtam, hogy így fog történni előbb vagy utóbb, ezért nincs az az érzésem, hogy most úristen, most mi lesz velem?”

Bálint Antónia azt is elárulta, nem a Nyerő Páros miatt szakítottak, sőt: eredetileg párja bíztatására hallgatták egyáltalán meg az RTL ajánlatát, a műsor felvétele alatt pedig nagyon jól érezték magukat.

„És utána, miután kijöttünk, ismét nagyobb lendülettel vetettük bele magunkat a kapcsolatba. Egy ideig ez eltartott, aztán vége lett. De a Nyerő Páros inkább összehozott bennünket újra, nagyon szerettem. Azért pontosan tudom, hogy mik történtek ott, a műsor alatt. Úgyhogy ez engem nem érint úgy különösebben rosszul.”