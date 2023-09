A Depp-Heard botrány teljesen megtépázta a színésznő hírnevét.

Akármennyire is szeretnék az ellenkezőjét a rajongók, nem túl rózsás a helyzet mostanság a DC filmes univerzum háza táján. Kezdődött minden a The Flash sztárja, azaz Ezra Miller botrány-cunamijával, akinek problémás viselkedése a legvégén már rendőrségi ügyekbe torkollott. A 30 éves színész ámokfutását egy idő után már követni is nehéz volt, ez pedig határorozott rányomta a bélyegét az egyébként is hánytatott sorsú The Flash 2-re, ami hatalmasat zakózott a kasszáknál. Olyannyira, hogy a Warner Bros.-é lett a legnagyobb anyagi bukás, amit szuperhős-film valaha is elszenvedett.

Nagy valószínűséggel hasonlós sors várhat a Jason Momoa és Amber Heard főszereplésével készült Aquaman 2-re is, mivel rajongók tömege előre jelezte az X-en (korábbi Twitteren), hogy ha utóbbi benne lesz a folytatásban, akkor egy fillért sem fizetnek a jegyekért. Mint ismertes, az Amber Heard-Johnny Depp botrány erőteljesen rossz színben tűntette fel a színésznőt, aki azóta Hollywoodból távozva, Spanyolországba kezdett új életet.

A történtek ellenére a a Warner Bros. úgy döntött, továbbra is benne hagyják a filmben a Heard által alakított Mera karakterét, ám „csökkentett képernyőidőt kap”. Nyilatkozatukban olyat is lehetett olvasni, hogy eredetileg is így tervezték, persze – mint az ábra mutatja – ezzel nem igazán vezettek meg senkit. Így aztán a nemrég szerződtetett James Gunnak lesz majd a feladata, hogy innen kaparja össze a DCU-t, és helyezze azt teljesen új alapokra. Viszont, ha valakinek sikerülhet az mindenképpen A galaxis őrzői-filmek rendezője lesz az.

(via Leet)