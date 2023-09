Fotó: instagram

Impozáns sztárparádéba futhattak bele a Gucci új kollekciójának milánói bemutatójára érkezett vendégek pénteken.

A legtöbben Bad Bunny és Kendall Jenner párosára lehettek kíváncsiak, akik most először érkeztek nyilvános eseményre kettesben, és rögtön az első sorban is foglaltak helyet, de feltűnt rajtuk kívül még a helyszínen Ryan Gosling, Julia Roberts, Jessica Chastain, Jodie Turner-Smith, Julia Garner, Troye Sivan, Daisy Edgar-Jones, Paul Mescal és Jodie Comer is.