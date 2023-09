Teljesen kivirult az anyaságtól.

Stohl Luca május elején az Instagram-oldalán egy imádni való fotó kíséretében tudatta a nyilvánossággal, hogy megszületett első gyermeke, aki a Róza nevet kapta. A tévés azóta rendszeresen szokott megosztani képeket a kislányáról, arra azonban mindig gondosan ügyel, hogy a kicsi arcát ne mutassa meg.

Boldogságát a gyermek nagyapja, Stohl András is örömmel osztotta meg nemrégiben rajongóival, akik elárasztották jókívánságaikkal a családot. Az édesanya most egy aranyos anya-lánya pillanatot tett közzé, melyet séta közben készítettek róluk, de így is jól látszik, mekkorát nőtt a kisbabája.

A kettejükről készült fotó ide kattintva tekinthető meg.