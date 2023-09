Kockás hassal pózolt a táncos.

Mint arról korábban írtunk, hónap elején leplezték le a Dancing with the Stars szereplőit egy sajtóesemény keretében, így már az is hivatalos lett, hogy Andrei Mangra idén először nem szerepel majd a műsor új évadában. Ennek ellenére igyekszik majd figyelemmel követni a műsort természetesen. A profi táncos a második évadot nyerte meg annak idején Tóth Andival, és azt is elárulta, az idei mezőnyből kiket tart esélyesnek a győzelemre.

Az időközben külföldre költözött Mangra még januárban számolt be arról, hogy olyan lehetőség adódott az életében, amelyet nem tudott visszautasítani. Mint kiderült, a Burn the Floor nevű táncshow csapatához fog csatlakozni Amerikában, hogy aztán egy világ körüli fellépéssorozaton bizonyíthasson. Most egy edzőteremben készült fotót is megosztott magáról Instagramon a táncos, melyen kockás hassal, kirobbanó formában látható.