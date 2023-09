Ha maga Taylor Swift és a The Eras című turnéja nem is, legalább az erről készült koncertfilm megérkezik Magyarországra – derült ki az énekesnő hivatalos oldalán közzétett listából. A rajongóknak azonban keserédes lehet a mosolya, mivel a több mint 2 és fél órás filmet világszerte október 13-án mutatják be, itthon (és még 12 másik országban) viszont csak 3 héttel később, november 3-án csendülnek fel Swift slágerei a mozitermekben. Ennek pontos okát egyelőre nem tudni, ahogy azt sem, hogy melyik hálózat forgalmazza majd nálunk.

A The Eras Tour-film várhatóan kategóriája minden mozis rekordját megdönti, de összességében is hatalmas érdeklődésre számítanak filmes körökben. Olyannyira, hogy Az ördögűző című horror folytatását, a szintén október 13-ára betervezett A hívőt már sikeresen el is üldözte Swift. A producer az énekesnő bejelentését követően egy héttel korábbanra tűzte ki a premiert, és nem is próbálta tagadni, hogy ennek a turnéfilm az oka.