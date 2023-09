Példát szeretne mutatni a nőknek.

Gáspár Bea a Blikknek adott interjút, melyben többek között arról beszélt, hogy sosem késő karriert építeni, hiszen maga is azután robbant be a gasztronómia világába, hogy lányai már felnőttekké váltak. Gáspár Győző felesége több szakácskönyvet adott ki az utóbbi időben, és szerencsésnek tartja magát, mert a hivatása egyben a hobbija is.

Az elhivatottságom mellett sok szerencsés véletlennek is köszönhetem, hogy karriert tudtam építeni. Ha ezzel példát tudok mutatni, annak örülök, mert úgy gondolom, hogy nem csupán a roma nők, de sok más nő is elveszettnek érzi magát a mai világban. Támogatom azt a törekvést, ha valaki nem akar a férjétől anyagilag függeni, de ugyanúgy támogatom azt is, ha egy nő meg szeretné élni az anyaság örömeit, és csak később valósítja meg önmagát, ahogy én is tettem.

Mint mondta, nem véletlen tartja a mondás: minden sikeres férfi mögött áll egy erős nő. Éveken át ő is Gáspár Győző „stabil háttérországa” volt, ami ma sem változott, viszont mostmár örömmel vállal főzéssel kapcsolatos munkákat.

„A lányaimnak már megvan a saját életük, ami nem jelenti azt, hogy ne lennénk ugyanolyan összetartó család, mint eddig, de az utóbbi években, túl a negyvenen, eljött az ideje annak, hogy én magam is kibontakozzak. Szerencsésnek érzem magam, mert nemcsak a lányaim, de Győző is maximálisan támogat ebben, ami szerintem a jól működő házasságunk egyik alappillére” – fogalmazott Gáspár Bea.