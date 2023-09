„It's nice to have a friend” – énekli maga Swift is Lover című albumán.

Tovább bonyolódik a színésznő Sophie Turner és az énekes-színész Joe Jonas válása. Mint arról korábban az Index is beszámolt, a válókeresetet a Jonas Brothers énekese adta be, a hivatalos iratokban a házasság „helyrehozhatatlan megromlását” nevezték meg.

Taylor Swift azok után került képbe, hogy Turner egyik legjobb barátnőjeként már a kezdetektől kiállt a színésznő mellett – amióta nyilvánosságra került a szakítása, Swift vacsorázni és szórakozni vitte Turnert.

Most azonban a Page Six úgy értesült, hogy a 33 éves Swift még egy lakást is kölcsönadott a 27 éves Turnernek, amiben a színésznő és a gyerekei lakhatnak, amíg Turner és Jonas rendezik a bonyolult felügyeleti megállapodást. A New York-i lakást Swift egyébként befektetési céllal tartja fenn, a kulcsok azonban most a Trónok harca sztárjánál landoltak.

A lap paparazzói egyébként már ki is szúrták Turnert, amint a környéken tevékenykedett, így mostanra biztosra vehető, hogy a színésznő és gyerekei beköltöztek Swift lakásába.