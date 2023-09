Igazi sztár lett az interneten az a hosszúszőrű dalmata, amelyiknek a gazdája egy fényűző születésnapi bulit rendezett. A Ryder névre hallgató eb nemrég lett egyéves, gazdája, a 27 éves Sandra Macedo pedig úgy gondolta, hogy meg kell adniuk a módját az ünneplésnek. Talán furcsának tűnhet, de Macedo igazi családtagként tekint szeretett ebére, ezért is akart olyan bulit rendezni neki, mint a többi rokonának. Macedo ezért az otthonát is feldíszítette. Randynek szülinapi csákót, egy finom tortát és egy piñatát is vett sok más ajándék mellett. A fiatal nő azt mondja, több mint 200 dollárt (73 ezer forintot) költött a szülinapi partira, ahová természetesen vendégeket is hívott.

