Megosztotta a titkát.

Jennifer Aniston 54 évesen is kirobbanó formával büszkélkedhet, ami miatt sokan irigylik is. AJóbarátokcímű sorozat sztárja , akiről a napokban előkerült egy fehérneműs fotósorozat is, úgy véli: nem csak izzasztó edzésekkel és a szigorú diétával lehet elérni a vonzó alakot. Szerinte sokkal fontosabb a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás.

Elmondása szerint a sok pihenésnek köszönheti, hogy kicsattanó az egészsége.

Rengeteg vizet iszom, naponta átmozgatom a testem, teljes értékű, friss ételeket eszem és annyit alszom, amennyit csak lehet. Mondjuk az utóbbi elég nagy kihívást jelent számomra, de nagyon fontos. Meg is érzem, ha nem pihenek eleget. Mindezek mellett igyekszem odafigyelni arra is, mit engedek be a fejembe. Néha ki kell kicsit kapcsolni a zajt

– magyarázta a színésznő, aki az alvást azért is tartja fontos dolognak, mert évekig álmatlanságtól szenvedett. Az alvás hiányától egészségi problémái lettek.

(via Female First)