Úgy érzi, professzionális szintre emelte a párkeresés terén a tudását.

Nagy Alekosz hamarosan az Ázsia Expressz negyedik évadának játékosaként tér vissza a képernyőre, de előtte még „szerelemszakértőként” láthatják a nézők a Power of Love című műsorban. A realityhős közösségi oldalán jelentette be: elérkezettnek látja az idejét annak, hogy az évek során felhalmozott tudását a párkapcsolatokról most megossza a fiatalabb generációkkal is.

„45 éves pályafutásom alatt volt időm és különleges lehetőségem tömkelege arra, hogy az ismerkedést, csajozást, valamint a hosszabb kapcsolatoknak a természetét elemezzem, gyakoroljam. Kész van. Tudásomat professzionális szintre emeltem” – kezdte a celeb, majd így folytatta:

Ez alatt az időintervallum alatt önök végignézhették legendás hódításaimat, és bizony együtt nevettünk, ünnepeltünk. Most, úgy éreztem, itt az ideje, hogy tudásomat átadjam a fiatalabb generációknak. Tanuljanak, érlelődjenek általam. Hajrá!

E szaktudást és tapasztalatot vette most igénybe a televízió. A lakosság pedig mindennap 19.00-tól tekintheti meg a teljesítményemet, nemkülönben tudásomat, és értékelheti a Szuper TV2-n azt. Évtizedes sikerkarriert építettem fel a nőkre” – jelentette ki a Facebook-oldalán a hamarosan debütáló műsorral kapcsolatban.