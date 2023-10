A realityszereplő azóta levonta a tanulságokat.

Béres Anett a minap a Mokka vendégeként beszélt arról, hogy nemrég megtudta, hogy korábbi párja a több évig tartó kapcsolatuk ideje alatt megcsalta őt másokkal – írja a 24.hu.

Mint mondta, örül annak, hogy most, és nem egy évvel korábban tudta meg mindezt, akkor ugyanis belátása szerint a kórház traumatológiájáról egyből a pszichiátriára került volna.

Elmondása szerint kezdetben elhitte, hogy volt párja igazat mond neki, de ezt visszatekintve már inkább naivságnak véli. Mivel kapcsolatuk más okokból ért véget, ezért meglepődött, amikor utólag kiderültek a megcsalások, utólag persze már látja, több erre utaló jellel találkozott, amíg együtt voltak az exével.

Valójában a tanulság az, hogy az emberek nem változnak meg. A nőknek üzenem, tanácsolom, hogy ha valaki most szingli, és ismerkedik valakivel, aki azt mondja, hogy igen, ő megcsalta a volt párját, akkor őt is meg fogja, és a következőt is. Ha valaki azt mondja például, hogy bántotta az előző párját, mert »kiharcolta«, akkor őt is és a következőt is bántani fogja.