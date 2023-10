Egyedülálló és megbonthatatlan kapcsolatuk miatt sokan irigylik azt azt 56 éves édesanyát és 23 éves lányát, akik legjobb barátnőkként kezelik egymást. Catherine Galasso-Vigoritót azért is irigylik sokan, mert három gyermek után is kirobbanó formának örvend; középső lányával, Gabriellával ráadásul egy a méretük, részben emiatt is bújnak ugyanolyan ruhába mindennap.

Jó szokásukat régóta tartják: a nő Gabriellának kisbaba kora óta olyan szetteket vásárol, mint amilyeneket magának is. Másik két lánya, a 24 éves Lauren és a 18 éves Sophia nem igazán vevő erre, de Galasso-Vigorito nagyon élvezi, hogy középső gyermekével egyezik az ízlése. Nem is véletlen fordulnak meg utánuk az utcán: megszólalásig hasonlítanak egymásra, gyakran testvéreknek nézik őket.