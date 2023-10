A 48 éves hollywoodi színész és a 10 évvel fiatalabb modell a New York-i Via Carotában harapott valamit, majd együtt távoztak ugyanazzal a járművel. – írja a PageSix.

A kiruccanás során Hadid egy barna miniszoknyában, fehér crop topban és egy sötét bőrdzsekiben volt látható. Cooper ezzel szemben lezserebben öltözött, farmernadrágot és egy kék pólót hordott egy kigombolt kockás inggel.

Bár a filmsztár nevét mostanában egyre több hírességgel hozták összefüggésbe, úgy tűnik, továbbra is szoros kapcsolatot ápol egykori kedvével, Irina Shaykkal. Nemrég Olaszországban kapták lencsevégre a szupermodellt és volt párját, Bradley Coopert. Akkor Shayk és az Oscar-díjra jelölt amerikai színész a közös kislányukkal mentek nyaralni a hétvégén.

A nyaraláson több olyan lesifotó is készült, amelyen úgy tűnik, hogy a színész és a szupermodell kapcsolata továbbra is bensőséges maradt. Néhány felvételen összebújva vagy szorosan egymáshoz simulva láthatók, így aki nem tudja a páros múltját, azt hihetné, hogy továbbra is együtt vannak.