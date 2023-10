Az X-Faktor korábbi mentora is feltűnik a műsorban.

Múlt szombaton véget ért a The Voice válogatója, így az összes coachnak megvannak a továbbjuttatott versenyzői, akikkel nekivághatnak a következő fordulónak. Kezdetét veszik tehát a párbajok, amelyek végén minden zsűritag „megfelezi” a magával vitt 14 fős csapatát.

Most Curtis az X-Faktor tavalyi évadának új mentorával, Herceg Erikával jelentkezett be. A rapper örömmel ecsetelte az Insta-videóban, hogy az énekesnő is feltűnik majd az RTL tehetségkutató műsorában az ő segédjeként.

Izgatott vagyok. Nagyon szerettem a tavalyi X-Faktort, és hiányzott már, hogy újra ebben a közegben legyek, tehetségekkel tudjak legalább így is dolgozni. Mert most megadod nekem a lehetőséget, hogy egy pár órára melletted lehessek, és elmondjam a véleményemet, és meghallgassam végre az énekeseket. Nagyon várom már!

– fogalmazott az énekesnő.

(via 24.hu)