Így nézne ki Batman vagy Wonder Woman 80-90 évesen.

Fotó: Instagram

A szuperhősökön (legjobb tudomásunk szerint) nem fog az idő vaskora, mindig fiatalok és erősek maradnak. Nehéz is lenne elképzelni, hogy festene nyugdíjasként Superman, Rozsomák, Thor, Amerika Kapitány, Batman, Hulk, Pókember vagy akár Wonder Woman, épp ezért most a mesterséges intelligencia segítségét kérték, hogy alkossa meg ezeket a világhírű karaktereket nyolc-kilenc évtizeddel a hátuk mögött.

A végeredmény magáért beszél – kinek melyik a kedvence?