A nő arra is rájött, kivel lépett félre kedvese.

Milliók látták már annak a nőnek a TikTok videóját, aki hűtlen barátja lebuktatásának történetét mesélte el a videómegosztó portálon. A hölgy épp a Google utcakép-megjelenítő felületén, a Street View-n szerette volna megnézni, mennyi látszik a házukból az interneten, amikor is észrevette a képen párját, aki egy másik nővel a háta mögött biciklizett arra.

A spanyol nyelvű szöveg szerint a nyomába eredt a térképen, hamarosan pedig meg is találta, merre tekert a férfi: egy közeli parkba vitte a randipartnerét, oda, ahová egyébként ők is rendszeresen jártak. Az ott készült képeken már az is egyértelművé vált a nő számára, ki is jött össze titokban (ex)kedvesével: a legjobb barátnője, akinek akkor épp az ölében pihent a férfi feje.

Teljesen összetörtem

– vallotta be a szerencsétlenül járt hölgy.

