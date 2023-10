Alig fértek fel a vörös szőnyegre.

Fotó: Twitter

Az előző héten kezdődött meg a 31. éves Hamptons International filmfesztivál a New York állambéli Hamptonsban, ahová Alec Baldwin is ellátogatott.

Nem csak a színész tette azonban tiszteletét az eseményen, hanem népes családja is, azaz felesége, Hilaria, valamint hét közös gyermekük, Carmen, Rafael, Leonardo, Romeo, Eduardo, Maria Lucia és a mindössze egyéves Ilaria is. Nehezen is fértek el egy közös fotóra, de végül aztán sikerült egy mosolygós pillanatban elkapni Baldwinékat, akik ritkán jelennek meg hasonló, nyilvános programon teljes létszámban. Pontosabban majdnem teljes létszámban, hiszen a filmsztár legidősebb gyermeke, a 27 éves Ireland nem volt jelen, de igazoltan hiányzott: mindössze pár hónapja jött világra kislánya, aki a Holland nevet kapta.