Váratlan komment az Instán.

Sokak érdeklődését felkeltetteaz a bejegyzés, amelyet Tóth Andi tett közzé a közösségi oldalán a hétvégén. A saját ruhamárkával büszkélkedő énekesnő ezúttal egy ezoterikus, asztrológiával kapcsolatos poszttal jelentkezett, és összesen öt képet posztolt, amelyek többségén Bailey névre keresztelt rottweilere is látható. Az X-Faktor korábbi győztese azt sorolta fel, mi mindent szeret magában, s hogy mire lehet számítani tőle mint Bak jegyűtől.

„Szeretem a barnát. Barna a hajam, barnás a szemem, a bőröm akkor a legboldogabb, ha megpirította kicsit a nap. A sminkben a barna a kedvencem. A ruháim 70%-a pedig a föld rengeteg árnyalatában pompázik. A kiskutyám is barnás. Bak vagyok. Ami FÖLD jegy. Félek a magasban, és úszni sem tudok. Munkacentrikus vagyok, és szörnyen kemény, hacsak a bizalmamba nem fogadtalak. Viszont csak egy esélyt kapsz. Sosem felejtek, és sosem unatkozom. A haragom a csend, a szeretetem viszont mindent elsöprő. Viszont nagyon kevés lehetőségem van megmutatni. Sőt, annyira vigyázok magamra, hogy nem is adok lehetőséget arra, hogy bánts. Azt hiszem, bakabb már nem is lehetek” – fejtette ki gondolatait Tóth Andi, akinek többen is válaszoltak kommentben.

A hozzászólók között volt az Altass el című dal előadója, Mester Tamás is, aki különös gondolatot fűzött Tóth lapozható tartalmához.

Rottweiler akarok lenni

– üzente az énekesnőnek Mester, akinek kommentjére a Ripost bukkant rá. A lap kiemeli, hogy egy ideje már Tóth és Mester is a szinglik táborát erősíti, ezért flörtöléssel is felérhet a kommentje, ám meglehet, hogy a spirituális beállítottságú énekes csak humorizálni akart. Ugyanakkor az nem titok, hogy Tóthnak jelenleg a kutyája a legfontosabb.