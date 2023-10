Nem bírta ki könnyek nélkül szerelme a rapper vallomását.

Széki Attila, Curtis május elején számolt be arról, hogy párjával, Barnai Judit kosárlabdázóval a főváros vonzáskörzetében található Maglódra költöznek, ahol egy családi házat vásároltak. Az újpesti rapper elmondása szerint egy kis nyugalomra vágyott már a családjával, ezért döntöttek úgy, hogy régi álmukat valóra váltva ezentúl vidéken fognak lakni.

A rapper Nyerő Páros című műsorban büszkélkedett el jelenlegi kedvesével, miután felidézte múltbeli párkapcsolatait. Mint mondta, úgy érzi, Judit a magénletben és a sportban is tiszteletreméltó sikereket ért el, és egy új utat mutatott neki.

Sok olyan nővel voltam, akik minden minden szempontból tőlem függtek. Most vagyok a legbüszkébb, végre felnézhetek a páromra. Judy a kapcsolatunkban, a magánéletben és a sportban olyan sikereket ért el, ami tiszteletre méltó. Nekem is mutatott egy olyan utat, ami egy sokkal jobb út, mint ahol jártam. És még hosszú lesz, de legalább elindultam. Ezt is neki köszönhetem.