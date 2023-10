Kirobbanó formában a színész.

Fotó: Lionel Hahn / Getty Images Hungary

A 48 éves színészt hétfőn a Kaliforniában található Rise Movement edzőterem előtt kapták lencsevégre, amint egy táplálékkiegészítővel a kezében szállt be járgányába. A Mandalóri és Trónok harca című sorozatok sztárja ezúttal egy szürke pólót és fekete edzőnadrágot viselt, kusza hajkoronája pedig arra enged következtetni, hogy egy igen intenzív edzésen vett részt.

Pascal napjainkban Hollywood egyik legkeresettebb színészeként van számontartva, jelenleg több filmen és sorozaton is dolgozik, köztük a Gladiátor 2-n és a The Last of Us második évadán. Bár a 2023-as Emmy-díj-átadót a folyamatos sztrájkok miatt csak 2024-ben rendezik meg, a színész idén megkapta első három jelölését.