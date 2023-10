A férje buktathatta le.

Október 8-án töltötte be 30. életévét Palvin Barbara, akit amerikai férje, Dylan Sprouse egy romantikus úttal is meglepett a kerek évforduló alkalmából. A divatmodell és az egykori gyerekszínész a kaliforniai Napa Valley borvidékre látogattak el, ahol a szerelmesekről több fotó is készült. Az egyik közös felvételükkel sikerült is komoly pletykát generálniuk.

Az említett közös képen Sprouse hátulról öleli Palvint, aki a hasán pihenteti a kezét. A rajongók szerint a modell ezzel arra szeretett volna sejtelmesen utalni, hogy gyermeket vár.

Boldog 30. születésnapot a feleségemnek! Még sosem élveztem a részegségemet vonaton, de te tényleg tudod, hogy mire van szükségem

– üzente nejének Sprouse. A fentebb említett fotóért lapozni kell; a bejegyzés harmadik eleme miatt indult útnak a pletykavonat. Ön mit gondol?

(via Ripost)