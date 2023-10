Méregdrága ajándékkal lepte meg Hailey Biebert.

Vegyes érzésekkel tölti el a rajongókat az az ajándék, amellyel Justin Bieber kedveskedett a feleségének, Hailey-nek a minap. Az énekes úgy döntött, hogy ezúttal nem luxusautót vagy cipőt vásárol a szerelmének, hanem inkább valami egyedivel készül a modellnek.

A What do you mean? című dal előadója egy személyre szabott műalkotással lepte meg párját, s most már szövegbuborék formájában örökre megmarad az az üzenet, amelyet Hailey Bieber küldött egyszer az énekesnek. A modell azt írta le Biebernek, mennyire hiányzik neki, a szöveges üzenetszálat pedig egy sírós emojival zárta.

Úgy tudni, a műalkotás 5 ezer dollárba (1,84 millió forintba) került.

Egy videó is készült.

Az énekes meglepetését nem mindegyik rajongója tudta értékelni: volt, aki azért kritizálta Biebert, mert nem egy olyan üzenetből csináltatott műalkotást, amelyet ő küldött a nejének, mások azonban úgy vélték, ritka az ilyen szívmelengető ajándék.

(via Unilad)